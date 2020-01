Genova. A seguito del reportage di Genova24 sul viadotto Piani, sulla A26, pubblicato ieri su queste pagine, la Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia comunica che la struttura “è stata oggetto di monitoraggio e asseverazione da parte di una primaria società di ingegneria esterna lo scorso 18 settembre 2019, oltre che di ulteriori ispezioni di laboratorio nel corso del mese di ottobre 2019”.

Il viadotto quindi “è sotto controllo e attentamente monitorato. Le verifiche effettuate non hanno evidenziato problemi dal punto di vista statico: gli ammaloramenti presenti infatti non riguardano in alcun modo la tenuta strutturale”.

di 49 Galleria fotografica Viadotto Piani A26









Secondo la nota stampa “il prossimo mese è stato già programmato un intervento di manutenzione per eliminare il ristagno di acqua nelle pile, che in ogni caso non comporta conseguenze sulla struttura. E’ stato avviato inoltre l’iter di progettazione per un intervento di manutenzione che risolva i difetti presenti”.