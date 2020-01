Viabilità, rallentamenti sulla A26 per cantieri, safety car sulla A10 per rimozione cartelli

Genova. Una mattina tutto sommato al momento tranquilla, dove non si segnalano particolari criticità per la viabilità sia urbana che autostradale.

Sussistono però alcuni rallentamenti sulla A26, in direzione Voltri, tra i caselli di Ovada e Masone a causa dei cantieri ancora in essere per sopperire alla chiusura della galleria Bertè.

Qualche rallentamento anche in A10 dove è entrata in azione la safaty car della stradale per permettere la rimozione di alcuni cartelli stradali legati agli interventi in essere in questi giorni tra Genova Pegli e Aeroporto. L’intervento dovrebbe essere concluso entro pochi minuti.