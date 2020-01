Viabilità, motociclista cade in sopraelevata: ricoverato in codice rosso al Galliera

Genova. Un altro grave incidente ha coinvolto un centauro genovese questa mattina sulle strade della nostra città.

Un giovani, per cause ancora in via di accertamento, mentre si stava immettendo sulla carreggiata direzione levante dalla rampa di Di Negro, ha peso il controllo del mezzo finendo rovinosamente a terra.

Immediati i soccorsi: i medici del 118 hanno trasportato il ferito al pronto soccorso del Galliera dove è stato ricoverato in codice rosso. Nei minuti successivi si sono verificati importanti rallentamenti, ora in via di normalizzazione.