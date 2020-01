Viabilità, incidente moto in via Fillak. Code e disagi fino via Cantore

Genova. Un incidente avvenuto in via Fillak, a Sampierdarena, ha coinvolto almeno una moto, il cui guidatore sarebbe rimasto a terra ferito.

Sul posto i soccorsi: secondo le prime notizie l’uomo sarebbe stato soccorso con un codice rosso dovuto alla dinamica, mentre all’arrivo al Galliera il colore è stato, per fortuna, declassato al giallo.

La conseguenza sul traffico è pesante: si sono formate code importanti in tutta la zona con ripercussioni fino in via Cantore