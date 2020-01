Viabilità autostrade, code in A26 direzione nord. Traffico intenso su A7

Genova. Il traffico del rientro di fine giornata sta incontrando non poche difficoltà su alcune autostrade genovesi, ancora interessate dai cantieri in corso.

Si procede praticamente a passo d’uomo per tre chilometri sulla A26, in direzione Nord, dove, all’altezza dei restringimenti di carreggiata dovuti alle manutenzioni in galleria e sui viadotto, da tre corsie si passa a una.

Traffico intenso anche sulla A7, in direzione nord, fino a Bolzaneto, dove non si registrano particolari criticità ma volumi di traffico robusti.