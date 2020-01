Viabilità autostrade, coda di 3 chilometri tra Pra’ e Masone sulla A26

Genova. Come previdibile, al termine di questa domenica di sole in tutta la riviera ligure, il traffico del rientro si è fatto particolarmente corposo in queste ore.

A pagarne maggiormente le spese i viaggiatori sulla A26, dove si registrano diversi chilometri di code, almeno tre, tra il bivio con la A10 e Masone, in direzione nord.

Sul tratto, infatti, insistono diversi cantieri con restringimenti di carreggiata sui viadotti Fado e Pecetti, e unica corsia per senso di marcia su medesima carreggiata all’altezza della galleria Bertè.