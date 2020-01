Genova. Via Assarotti nuovamente percorribile nella sua interezza, grazie alla chiusura del cantiere di Aster sulla corsia in direzione piazza Corvetto.

L’intervento di scarifica e riasfaltatura è durato diversi giorni, creando non pochi disagi per la viabilità della zona, soprattutto nelle ore di punta: lavori però necessari a causa del pesante ammaloramento della sede stradale, che era diventata anche un pericolo per pedoni e centauri.

di 5 Galleria fotografica Asfalto nuovo in via Assarotti









Da oggi quindi, una parte della corsia a scendere, si presenta ai genovesi con un manto nuovo e liscio, come da tanto tempo migliaia di genovesi auspicavano.