Via XX Settembre, caduta di calcinacci a poche ore dall’avvio dei saldi

Genova. Alcuni calcinacci si sono staccati all’alba di questa mattina dai decori in intonaco di un palazzo in via XX Settembre.

E’ accaduto quando i negozi, che nelle prossime ore saranno in piena attività per il primo giorno di saldi, erano chiusi. Il palazzo interessato dal distacco di materiale si trova nella parte della strada più vicina a piazza della Vittoria.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. La parte di edificio sarà messa in sicurezza dai privati con istanza urgente.