Via Gramsci, salta condotta idrica: strada allagata e traffico in tilt

Genova. Disagi per la viabilità in via Gramsci, all’altezza del mercato di piazza Sant’Elena, per una condotta idrica saltata per motivi ancora da chiarire.

La falla si è aperta intorno alle 3 del mattino ma i tecnici Ireti, giunti sul posto, non sono ancora stati in grado di risalire al punto esatto di rottura. Risultato: asfalto sollevato, marciapiede allagato così come gran parte della carreggiata stradale che porta in direzione ponente.

Problemi di traffico, naturalmente, sul posto c’è la polizia locale a regolare la viabilità. Articolo in aggiornamento.