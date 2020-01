Via Chiaravagna chiusa per due settimane per lavori di messa in sicurezza

Genova. Era stata riaperta, solo parzialmente, due giorni prima di Natale dopo un mese di chiusura a causa del cedimento di un muro. Adesso via Chiaravagna, a Sestri Ponente, chiude di nuovo.

I cantieri per la messa in sicurezza definitiva dureranno 15 giorni. La strada sarà quindi completamente chiusa nel tratto compreso tra via Dell’alloro e il ponte pedonale che porta in via Gaggero.

Successivamente alla fase più consistente dei lavori si avrà la riapertura della viabilità ma ancora a senso unico alternato su una sola corsia con regolamentazione tramite impianto semaforico.