Via Burlando, incendio devasta appartamento, due persone intossicate. Strada chiusa al traffico

Genova. Due persone sono rimaste intossicate questa mattina a seguito dell’incendio che è divampato poco dopo prima delle 7 nel loro appartamento in via Burlando.

Sul posto immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono intervenuti con diverse squadre per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. E’ stato necessario chiudere la strada al traffico per permettere l’intervento. Le due persone sono state messe in salvo, e affidate alle cure dei medici.

Ancora da chiarire le cause del rogo, al momento si stanno verificando i danni cercando di stabile se l’appartamento è ancora agibile o meno.