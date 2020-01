Via 30 giugno, due auto distrutte in un frontale: quattro feriti

Genova. Potevano essere anche peggiori le conseguenze di un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 gennaio, in via 30 Giugno, in Valpolcevera, vicino alla zona commerciale.

Due automobili si sono scontrate frontalmente. Le vetture sono andate praticamente distrutte. Quattro le persone ferite, due uomini e due donne, fortunatamente non in pericolo di vita.

Sono stati soccorsi e portati, in codice giallo, all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Sul posto la polizia locale per i rilievi e per regolare il traffico, andato in tilt. La strada è stata temporaneamente chiusa.