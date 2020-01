Val Petronio, rigettato dal Consiglio di Stato il ricorso contro il depuratore di Ramaia

Sestri Levante. La sentenza 8918 della IV sezione del Consiglio di Stato, datata 31 dicembre 2019 ha confermato il rigetto del ricorso promosso contro l’installazione del nuovo depuratore a Santa Margherita di Fossa Lupara. Il giudice di secondo grado, valutando il merito della questione, ha osservato che la scelta di installare il nuovo depuratore nell’area di Ramaia ha seguito una corretta procedura così come è corretto l’insieme dei provvedimenti che ha portato a questa scelta.

In relazione alle censure mosse nei confronti del Comune di Sestri Levante il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che “L’aggiornamento pianificatorio operato dal Comune non muta le prescrizioni generali della zona (che resta destinata alla realizzazione di impianti coperti e scoperti per “attività di interesse comune, ricreative, principalmente connessa allo sport”) né ne modifica la disciplina, ma semplicemente aggiunge una possibile ulteriore tipologia di strutture allocabili non in contrasto con la destinazione di zona, non puramente residenziale”.

Procede intanto l’iter amministrativo per la realizzazione del depuratore: il procedimento di approvazione in Conferenza dei Servizi e’ in fase di conclusione del procedimento regionale di screening (ovvero la verifica di Valutazione di Impatto Ambientale).

Appena concluso il procedimento di screening, Città Metropolitana riaprirà il procedimento di approvazione del progetto definitivo convocando quindi la conferenza dei servizi al termine della quale il soggetto gestore può avviare il bando per l’assegnazione dei lavori. Si sono invece concluse le attività di caratterizzazione dell’area per quanto riguarda la bonifica con la presentazione dell’analisi di rischio redatta da Iren e la relativa conferenza dei Servizi è convocata per il 23 gennaio.

“Accogliamo con soddisfazione il pronunciamento del Consiglio di Stato – dice la sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio – che conferma che le iniziative e l’iter che abbiamo condotto si è mosso nella piena legittimità delle procedure e che fissa un punto importante per il prosieguo del percorso che doterà la val Petronio di un depuratore efficace ed efficiente che migliorerà ulteriormente qualità ambientale nostro territorio”.