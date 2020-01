Università di Genova, torna FameLab, il primo talent della scienza

Genova. FameLab è una competizione internazionale di comunicazione scientifica per giovani ricercatori e studenti universitari: i partecipanti hanno solo tre minuti per conquistare giudici e pubblico parlando di un tema scientifico che li appassiona e che raccontano con chiarezza, esattezza e carisma. FameLab non è solo un talent ma un’ottima occasione di formazione per migliorare le proprie capacità comunicative.

UniGe quest’anno è l’organizzatore di FameLab Genova e propone una mini masterclass per raccontare di cosa si tratta, spiegare le regole di partecipazione, offrire un momento di confronto tra i concorrenti, rispondere alle domande degli studenti e incontrare Veronica, matematica UniGe e vincitrice delle selezioni nazionali 2019.

L’appuntamento per la masterclass è martedì 4 febbraio 2020 – dalle 11.00 alle 13.00 – Via Balbi 5, aula Mazzini (3° piano) Ulteriori informazioni su UniGe.life, il magazine dell’Università di Genova: https://life.unige.it/famelab-racconta-la-scienza-3-minuti