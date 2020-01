Troppe frane sul percorso, annullato il Three for Team

Arenzano. La quarta edizione del Three for Team non si correrà, perlomeno nel 2020. L’evento, che prevedeva una gara sulla distanza di 21 chilometri da percorrere in squadre da tre, era in programma per domenica 15 marzo, ma gli organizzatori hanno dovuto alzare bandiera bianca di fronte alle difficoltà del territorio.

“Cari amici – scrivono -, abbiamo sperato fino all’ultimo di poter rimediare in qualche modo ma le voragini e le troppe frane causate dalle ultime forti piogge del mese scorso comportano troppi rischi per l’incolumità di chi corre e soprattutto la non transitabilità dei mezzi di soccorso lungo le due strade carrabili principali, una delle quali praticamente cancellata per un tratto di un centinaio di metri (quella che va dal sentiero che lungo lo stradone della Gava va verso la zona Traliccio) e l’altra non carrabile se non da piccoli fuoristrada tipo Suzuki ma rischiosa anche in questo caso se in presenza di pioggia (quella che va dall’Agueta alla Gua e poi verso il Riparo Cianella)”.

“Ci siamo confrontati con le associazioni arenzanesi che da sempre supportano la TFT – proseguono – e sono fondamentali per il successo della manifestazione e ieri sera, presenti il CAI Arenzano, il Gruppo Alpini Arenzano, la Protezione Civile Arenzano, la Croce Rossa Arenzano, il Gruppo ERA CB Radioamatori, abbiamo convenuto che la gara, in queste condizioni, non possa e non debba essere svolta“.

“Tutti i team verranno rimborsati. Siamo tutti molto dispiaciuti ma la sicurezza viene prima di tutto e la Three For Team è un trail nato per correre in amicizia, serenità e piena sicurezza. Ci vedremo il prossimo anno con i sentieri sistemati, le strade carrabili rispristinate e tanta voglia di tornare a correre questo stupendo trail che tanto piace a tutti” concludono gli organizzatori.