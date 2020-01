Trofeo Rari Nantes a Sori: un dominio di squadra della Nuotatori Genovesi

Genova. Il primo trofeo del 2020 va alla Nuotatori Genovesi che conquista il 9° trofeo master Rari Nantes Sori. La squadra si è aggiudicata il trofeo vincendo la classifica di società con 67.741,57 punti. Distaccata di oltre 18mila punti la seconda classificata, il Genova Nuoto My Sport, che occupa il secondo gradino del podio con 49.049,27 punti. Terzo posto per la squadra di Alessandria, L’Acqua di Pianeta Sport, con 31.171,36 punti.

Sono stati oltre 300 gli atleti che si sono ritrovati domenica 12 gennaio nella cittadina del levante genovese per inaugurare il nuovo anno con la prima competizione ufficiale organizzata nella regione. La mattinata di gare non ha lasciato a bocca asciutta dal punto di vista delle prestazioni di spessore: una su tutte, il record italiano ed europeo M40 di Olessia Bourova (Crocera Stadium) nei 50 stile libero, nuotati in 26”36.

I ragazzi della presidente Elisa Casanova hanno conquistato 29 ori, 21 argenti e 22 bronzi, per un totale di 72 medaglie.