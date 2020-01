Treni, cantiere per due mesi a Corniglia: riprogrammati alcuni regionali

Genova. Iniziano il 7 gennaio gli interventi di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Riomaggiore, nelle Cinque Terre, con l’ampliamento del secondo marciapiede, e all’interno della galleria Biassa tra Riomaggiore e La Spezia, sulla linea ferroviaria Genova – La Spezia. Lo comunica Fs.

Per consentire i lavori che dureranno due mesi sarà interrotto un binario tra La Spezia e Corniglia e saranno riprogrammati i collegamenti sulla linea Genova-La Spezia consentendo il passaggio di quattro treni all’ora sull’unico binario che rimarrà operativo.

La nuova offerta di trasporto prevede il capolinea a Levanto per la quasi totalità dei treni regionali Sestri Levante-La Spezia viceversa mentre i Regionali Veloci in servizio sulla linea Genova-La Spezia arriveranno regolarmente alla Spezia con fermata aggiuntiva in tutte le località delle 5 Terre.

Oltre all’intervento sul marciapiede, per un investimento economico complessivo è di 3,7 milioni di euro, è prevista l’installazione di percorsi e mappe tattili per ipovedenti, l’innalzamento del parapetto e l’attivazione di nuovi impianti di illuminazione e di diffusione sonora e la riqualificazione del sottopasso. In contemporanea, ottimizzando i tempi di interruzione del binario verranno realizzati gli interventi all’interno della galleria Biassa.