Treni, addetti pulizie senza contratto, sindacati lanciano sciopero: “Da oggi treni più sporchi”

Genova. “Da oggi i treni del trasporto regionale in Liguria saranno un po’ più sporchi”. A dichiararlo in un comunicato congiunto le Segreterie Regionali Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti Fast Mobilità Ugl Trasporti Salpas Orsa, nel giorno in cui la società appaltatrice che gestisce i servizi di pulizia, BONI spa ha infatti deciso di non confermare i lavoratori a tempo determinato.

“Pertanto 6 addetti alle pulizie sono rimasti senza occupazione a causa della scelta di non rinnovare i loro contratti stabilizzandoli – scrivono le maestranze – L’appaltatore sostiene che, poiché la nuova gara per l’assegnazione del servizio è appena stata avviata, non potranno nemmeno essere aumentate le quote di part-time nonostante i turni siano scoperti”.

Quindi, “nonostante sia attualmente confermata la produzione aggiuntiva assegnata a Trenitalia in Liguria a seguito della caduta del Ponte Morandi e del nubifragio di fine novembre, i lavoratori delle pulizie diminuiscono e quindi diminuirà anche la qualità del servizio a bordo dei treni regionali”.

Per questo motivo le segreterie regionali hanno dichiarato una sciopero di 24 ore per il giorno 23 gennaio 2020 che precederà lo sciopero del 26 gennaio 2020 degli equipaggi di Trenitalia legato alle carenze di personale.