Genova. Sono in corso le indagini per stabilire la dinamica dell’incidente di questa mattina in via Siffredi, in cui ha perso la vita un giovane motociclista di 27 anni.

Pare che l’uomo stesse viaggiando in direzione Ponente quando è stato toccato da un veicolo che procedeva nella stessa direzione, un’Audi bianca che è stata sequestrata per le indagini.

La sezione infortunistica della polizia locale sospetta però che siano tre i veicoli coinvolti nel tragico sinistro: lo scooter della persona deceduta, l’Audi e un terzo veicolo, che probabilmente ha investito il ventisettenne quando era già a terra, ma che al momento non è stato ancora individuato. Per questo non c’è stato nulla da fare quando sono arrivati i soccorritori.

I testimoni oculari e le registrazioni delle telecamere nella zona probabilmente chiariranno ulteriormente la situazione. Il coordinamento delle indagini è affidato al pubblico ministero Marcello Maresca.

La sezione infortunistica della polizia locale è al lavoro con il laser scanner per fare i rilievi. L’incidente dovrebbe essere stato totalmente ripreso dal telecamera sul pannello luminoso di via Siffredi.