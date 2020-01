Tragedia di Capodanno sulla A7, finisce fuori strada con l’auto e muore sul colpo

Isola del Cantone. Incidente mortale nella notte di Capodanno sull’autostrada A7, tra Isola del Cantone e Vignole Borbera. Un’auto con quattro persone a bordo è andata a sbattere violentemente contro il guard-rail.

È successo intorno alle 2 del mattino e non risultano altri mezzi coinvolti. Il conducente, un uomo di circa 40 anni, è deceduto sul colpo. Due ragazze che viaggiavano con lui sono state portate in ospedale a Novi Ligure in codice giallo, con ferite di media gravità. Un terzo giovane che era a bordo ha rifiutato invece il trasporto all’ospedale.

Sul posto sono intervenuti i militi del 118 e i vigili del fuoco di Busalla per estrarre gli occupanti dalle lamiere. Le indagini sulla dinamica sono affidate alla polizia stradale. Ancora da chiarire le cause dello schianto.