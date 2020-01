Tragedia a Sturla, accusa un malore sul treno e muore davanti ai passeggeri

Genova. Un uomo di 75 anni è morto questo pomeriggio a bordo di un treno regionale partito da Savona e diretto a Sestri Levante. Il convoglio era nei pressi di Sturla quando l’anziano ha accusato un malore intorno alle 17.30.

I passeggeri hanno subito avvertito il personale a bordo e il treno si è fermato in stazione per consentire l’arrivo dei soccorsi. I militi del 118 hanno cercato di rianimarlo, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Il treno è poi ripartito con un’ora e mezza di ritardo. Il traffico ferroviario è stato ridotto a un solo binario con ripercussioni e disagi su tutta la linea.