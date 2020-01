Genova. Una veloce spolverata, più che una vera nevicata, accompagnata da una gelida tramontana. Tra poco tornerà il sole, anche se le temperature non saliranno di nuovo ai livelli primaverili delle scorse settimane. Comunque vada, la Liguria stamattina si è svegliata con un po’ di bianco in più, sulle cime dei monti e in alcune zone dell’entroterra.

La neve ha fatto la sua comparsa oltre i 500 metri sui settori padani occidentali, oltre i mille su quelli orientali. I fiocchi hanno ricoperto di un manto sottile le alture della Valle Stura, quelle della Valle Scrivia fin sul passo di Giovi, ma anche l’alta Val Trebbia e la Val d’Aveto. Temperature vicino allo zero (-4 sul monte Beigua), con percezione del freddo acuita dal vento. Stanotte neve anche in A7 tra Busalla e Serravalle Scrivia, ma l’autostrada è rimasta percorribile. Di seguito le immagini raccolte dai collaboratori della rete Limet.

Qui, invece, la situazione ieri sera ad Artesina, sulle Alpi Liguri, meta sciistica di molti genovesi. Anche in questo caso il video è messo a disposizione dall’associazione Limet.

Come detto, si è trattato di una perturbazione veloce: sabato e domenica saranno all’insegna del bel tempo, anche se lunedì torneranno le nubi accompagnate da pioggia e forse ancora qualche fiocco nelle zone più in quota e distanti dal mare.