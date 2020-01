Tetto in fiamme nella notte, gli inquilini si accorgono del rogo e danno l’allarme

Lumarzo. Vigili del fuoco impegnati per diverse ore nella notte appena trascorsa per l’incendio che ha distrutto il tetto di una palazzina di tre piani a Lumarzo, in Val Fontanabuona.

E’ accaduto in frazione Tasso, tra Ferriere e Boasi. Ad accorgersi del rogo che si stava sviluppando, per motivi ancora non chiariti, sono stati gli stessi inquilini dell’abitazione che sono scappati e hanno subito chiamato i soccorsi.

Sul posto i pompieri hanno spento le fiamme e si sono presi cura degli sfollati. Alla fine dell’intervento solo un uomo e una donna, marito e moglie, inquilini dell’abitazione bruciata non hanno potuto fare rientro a casa. Non ci sono stati feriti o intossicati.