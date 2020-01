Tennis, Slam by Head: si è svolta la prima tappa

Genova. È andata agli archivi la prima tappa dell’edizione 2019/20 del circuito Slam by Head, tradizionalmente organizzata dal TC Spezia, che ha fatto registrare la presenza ai nastri di partenza di circa 230 giovani atleti.

Di seguito i nomi di vincitori e finalisti, categoria per categoria:

Under 10 femminile

Severi Viola (TC Finale) b. Rossi Chiara (CT Spezia) 63 64

Under 12 femminile

Gramaticopolo Daniela (TC Finale) b. Borreani Francesca (Break Point) 64 63

Under 14 femminile

Bertacchi Anastasia (CT Lucca) b. Mattaroni Arianna (Luniglobal) 61 57 10-5

Under 16 femminile

Manitto Cecilia (Break Point) b. Givri Maria Giulia (TC Park) 64 63

Under 10 maschile

Cozzani Tommaso (Luniriver) b. Lanteri Valentino (TC Taggese) 36 62 10-8

Under 12 maschile

Meacci Marco (Pontedera) b. Bagatti Tommaso (Fidenza) 64 62

Under 14 maschile

Lippi Samuele (Lunimare) b. Sereni Filippo (TC Firenze) 62 64

Under 16 maschile

Masotti Gianluca (TC Spezia) b. Spinetta Davide (TC Genova) 62 63

Vale la pena ricordare che per l’edizione 2020 del circuito organizzato dal Comitato regionale ligure della Fit, articolato su tre prove, è prevista una novità importante. È stata infatti introdotta una formula di chiusura della manifestazione che prevede una prima fase di round robin in stile Atp finals con successive semifinali e finali fra i primi classificati dei gironi.

Al termine delle tre tappe verrà stilata una graduatoria per individuare gli ammessi alle finals, ovvero i primi otto classificati di ogni categoria in base ai punti assegnati in occasione dei vari tornei che compongono il circuito.

Il prossimo appuntamento è fissato al Break Point Savona, in data ancora da definire, fra marzo e aprile. La terza tappa verrà organizzata al TC Genova a inizio settembre ed il Master è previsto durante il mese di ottobre.