Genova. Tafida Raqeeb, la bambina di 5 anni in gravi condizioni di salute trasferita il 15 ottobre all’ospedale Gaslini da Londra, dopo la battaglia avviata dai genitori perché non le venisse interrotto il supporto alle funzioni vitali, è stata dimessa dai medici del Gaslini dal reparto di rianimazione del pediatrico dove si trovava dal 30 ottobre.

Il team di specialisti che la stanno seguendo ne hanno disposto il trasferimento nell’hospice “Il guscio dei bambini” dove sarà sottoposta a cure riabilitative e allo svezzamento parziale della ventilazione assistita.

di 6 Galleria fotografica Tafida ricoverata al Gaslini









I genitori di Tafida seguiranno un percorso di formazione in vista della futura domiciliazione delle cure. La bambina era stata ricoverata mesi fa per un disturbo prolungato della coscienza dovuto a un’emorragia legata a una malformazione vascolare cerebrale considerata terminale.

“Questo è un giorno estremamente speciale per noi, significa molto. Cogliamo l’opportunità per dire un grande grazie al team medico del Gaslini che si è preso grande cura di Tafida e una cosa molto importante: è stato provato che il parere medico posto prima della pronuncia della corte era sbagliato, Tafida stessa sta provando che si sbagliavano. Nei prossimi mesi daremo altre buone notizie”, ha detto la madre della piccola.

“A volte la scienza ha troppa fretta, per noi su certe patologie ancora misteriose c’è bisogno di un maggior tempo di osservazione” ha detto Paolo Moretti, primario di Riabilitazione del Gaslini riferendosi ai medici del Royal Hospital che avrebbero suggerito di “staccare la spina”. “Non si può parlare di una diagnosi sbagliata, non c’è disaccordo con quello , diversamente abbiamo prospettato un piano di cura differente, lo abbiamo sottoposto a un attore terzo, la Corte suprema inglese, che ha stabilito potesse essere messo in atto”, ha aggiunto Moscatelli.