Taekwondo, Joel Delgadillo secondo alla Technic Cup di Bari

Genova. Ottimo risultato per il giovane genovese Joel Delgadillo che domenica 19 gennaio, alla Technic Cup di Bari, ha ottenuto il secondo posto nella categoria Parataekwondo nella prova di forme, ossia la dimostrazione di tecniche codificate che simula un combattimento contro più avversari immaginari.

L’evento si è svolto al Palaflorio, teatro anche dei campionati italiani assoluti del 2018, ed ha visto la partecipazione di nove squadre regionali: Puglia, Sardegna, Lazio, Emilia Romagna, Campania, Sicilia, Calabria, Toscana e Liguria.

Delgadillo, classe 2007 in forza alla Hung Ki Kim, veste la cintura verde, e a Bari ha gareggiato nella prova di forma individuale, offrendo un’ottima prestazione che gli ha permesso di raggiungere il secondo gradino del podio, nonostante fosse in competizione con atleti cintura nera.

Grande soddisfazione nelle parole del maestro Alexis Hernandez: “Sono molto felice per Joel che, dopo il titolo di campione italiano del 2018, ha iniziato al meglio anche questa stagione sportiva. La medaglia è il giusto premio per le tante ore di lavoro che ogni settimana svolge in palestra. La competizione oggi era molto dura e ritrovarsi in gara contro atleti cintura nera avrebbe potuto creare in lui qualche timore, invece è riuscito a mantenere la concentrazione per tutta la durata della prova”.

Niente da fare, invece, per gli altri genovesi in gara, Benedetta Pozzi e Roberto Panoiu che, nella prova di coppia, sono stati eliminati dal duo pugliese di atleti già nel giro della Nazionale, finendo fuori dalla zona medaglia. “Roberto e Benedetta sono stati sfortunati, ma hanno lavorato bene e la loro esecuzione è stata ottima, semplicemente i loro avversari sono stati ancora più bravi e a loro vanno i nostri complimenti” chiosa Hernandez.

Per il taekwondo ora occhi puntati sul combattimento; in programma il prossimo weekend l’Insubria Cup di Busto Arsizio, con la presenza attesa di oltre 1.200 atleti da tutta Europa.

Nella foto, la squadra regionale ligure: da sinistra Benedetta Pozzi, Alexis Hernandez, Joel Delgadillo con la sua medaglia e Roberto Panoiu