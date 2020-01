Stipulano un falso contratto a nome di una 63enne: denunciati quattro giostrai

Chiavari. Quattro giostrai, tre uomini una donna sono stati denunciati dai carabinieri di Chiavari per truffa e sostituzione di persona in concorso.

Hanno un’età compresa tra 34 e 45 anni.

I tre, secondo quanto denunciato da una 63enne residente a Rimini, durante una sosta a Chiavari, in via Preli con i propri camper inseriti nel contesto giostre hanno falsamente stipulato un contratto di energia elettrica con una società di distribuzione, a nome e per conto dell’anziana.