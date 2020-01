Stangata sul commercio online, sequestrati 475 siti web che vendevano prodotti contraffatti

Genova. New Balance, Gucci, Tod’s, Hogan, Puma, Belstaff, Moncler, Adidas, Geox, Nike. Sono alcuni dei marchi in bella vista sui prodotti contraffatti venduti su centinaia di negozi online. Un giro d’affari da diversi milioni di euro stroncato dalla guardia di finanza di Genova che ha sequestrato 475 siti web utilizzati per vendere i capi illegali.

Le indagini sono scaturite da un’ispezione delle Fiamme Gialle nei confronti di una società genovese fallita, il cui indirizzo internet era stato utilizzato, all’insaputa dell’azienda stessa, per allestire un negozio online di scarpe contraffatte. I finanzieri hanno quindi verificato che, in numerosissimi altri casi, i gestori di negozi on-line ospitati su server stranieri utilizzavano indirizzi con abbonamento scaduto (poiché non rinnovato dai titolari per vari motivi: cessazione dell’azienda, fusione con altre società, fallimento), per aprire spazi virtuali di commercializzazione di prodotti.

Per accertare l’avvenuta contraffazione delle merci offerte in vendita, i finanzieri hanno contattato le aziende titolari dei relativi marchi, le quali hanno confermato la falsità dei prodotti presenti sui siti web. Con il sequestro e l’inibizione dei siti è stato represso un ingente giro d’affari illecito, considerato che ciascuno di essi proponeva la vendita di prodotti (capi di abbigliamento ed accessori) disponibili in diverse taglie, colori e quantità.