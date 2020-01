Spaccia cocaina al bar, 22enne arrestato a Marassi

Genova. La Polizia di Stato ha arrestato, in due distinte operazioni, un genovese di 22 anni e un cittadino nigeriano di 31 anni per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella prima operazione due volanti della questura, durante il regolare servizio, hanno effettuato un controllo degli avventori all’interno di un bar di via Bertuccioni, a Marassi. Durante la richiesta dei documenti alle persone presenti, gli agenti hanno notato un giovane comportarsi in maniera nervosa e hanno così deciso di approfondire il controllo trovandolo in possesso di un sacchettino contenente 11 grammi di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito agli agenti di rinvenire altri due grammi della medesima sostanza e un bilancino di precisione. Il giovane sarà processato per direttissima nella mattinata odierna.

Nella seconda operazione sono stati gli uomini del commissariato di Cornigliano a effettuare un controllo avventori in un esercizio commerciale di via Canzio, a Sampierdarena.

Durante tale operazione gli agenti hanno ”pizzicato” il 31enne in possesso di un etto di marijuana e della somma di euro 50 suddivisa in banconote di piccolo taglio. Il pusher, senza fissa dimora e irregolare, è stato portato in carcere a Marassi a disposizione dell’autorità giudiziaria.