Sestri ponente, entra in chiesa con una mannaia e accoltella una suora: arrestato

Genova. Una suora è stata accoltellata questo pomeriggio in una chiesa di Sestri Ponente. Si tratta della chiesa di San Francesco D’Assisi.

Secondo le prime informazioni un uomo è entrato in chiesa durante una celebrazione. E’ successo intorno alle 17.

Le indagini sono affidate alla squadra mobile della polizia. Sul posto sono intervenute le volanti del commissariato di Sestri ponente. L’aggressore è stato arrestato per tentato omicidio. Si tratta di un italiano di 57 anni, con problemi menta li, che abita a poca distanza. La suora è stata portata in codice rosso all’ospedale San Martino. Le sue condizioni sono gravi ma stabili, a quanto riferiscono i medici.

Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni l’uomo, ben conosciuto nel quartiere e noto per i suoi problemi, aveva di recente perso entrambi i genitori. Nel quartiere raccontava di voler uccidere un prete, probabilmente senza essere preso sul serio perché non risulta avesse precedenti di violenza.

Per questo questa sera mentre entra in corso la messa è entrato in chiesa dirigendosi verso il sacerdote con una mannaia. E’ stato fermato da alcune persone che stavano partecipando alla funzione religiosa, ma la suora si sarebbe messa in mezzo finendo ferita.