Sestri ponente, 22enne precipita in un cavedio: trasportato in codice rosso al San Martino

Genova. Un ragazzo di 22 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova dopo essere caduto in un cavedio, dal quarto piano di un palazzo di via del Sarto.

E’ successo questo pomeriggio. Sul posto anche la polizia, con gli agenti del commissariato di Sestri ponente.

Il ragazzo è stato intubato, le sue condizioni sono gravi. Al momento non è possibile escludere alcuna ipotesi: il ragazzo potrebbe essere caduto o potrebbe aver tentato il suicidio.