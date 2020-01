Sestri levante, svaligia un appartamento ma si ferisce e non riesce a fuggire: arrestato

Sestri levante. Aveva insieme a un complice appena svaligiato un appartamento in via Mori a Sestri levante, ma si è ferito probabilmente mentre mandava in frantumi con un calcio la porta d’ingresso dell’alloggio. Per questo un 28enne di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sestri Levante.

E’ successo ieri pomeriggio. I due, intorno alle 14.30 sono stati notati scendere a piedi da una strada alle spalle dell’ospedale sestrese. Uno dei due zoppicava vistosamente e l’altro lo sorreggeva. Una segnalazione telefonica di un passante al numero di emergenza 112 ha messo in guardia i militari sulla presenza sospetta di quelle due persone, mai viste prima.

La Centrale Operativa della Comando di Sestri ha immediatamente inviato sul posto una pattuglia per un controllo. Alla vista della gazzella dell’Arma uno dei due ha lasciato cadere a terra un borsone che si portava in spalla e si è dato precipitosamente alla fuga nel vicino bosco che costeggiava la strada. L’altro, zoppicante, ha tentato invano di scappare seguendo le orme del compagno, ma è stato acciuffato.

Nella borsa rinvenuta sono stati trovati un computer portatile e un paio di scarpe trafugati poco prima da un abitazione poco distante. I carabinieri hanno quindi ricostruito quello che era accaduto. I due, dopo aver mandato in frantumi i vetri della porta d’ingresso, erano penetrati in casa e avevano fatto man bassa di quello che hanno trovato ma uno dei due si è ferito al piede, probabilmente rompendo il vetro con un calcio.