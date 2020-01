Sestri Levante, riprendono i lavori di asfaltatura: modifiche al traffico

Sestri Levante. Riprendono la prossima settimana i lavori di asfaltatura sulle strade di Sestri Levante. Da martedì 21 fino a mercoledì 23 gennaio il tratto di via Nazionale compreso tra via Dante (spartitraffico davanti agli uffici comunali) e via Fico sarà chiuso in orario notturno dalle 19 alle 7, con sgombero veicoli e chiusura totale al traffico. Sarà ovviamente consentito il transito dei mezzi di soccorso in emergenza.

L’insieme dei lavori di asfaltatura portati avanti dal Comune di Sestri Levante a partire dagli scorsi mesi comporta un investimento di circa 150 mila € che a oggi ha coinvolto il sottopasso di Pietracalante, il marciapiede e la carreggiata di via Antica Romana, nei pressi di piazza Mauri, la pista ciclabile di via della Pace nel Mondo, via Aurelia nei pressi dell’abitato di Trigoso.

È stata inoltre completata l’asfaltatura di via Monsignor Vattuone, incrocio via Fascie – via Monsignor Vattuone, rotatoria tra via Baden Powell e via Sedini, via Baden Powell, rotatoria tra via Fasce e via della Chiusa, piazza della Repubblica, viale Mazzini, via Tino Paggi, via Gramsci, via Balbi, via Sara in corrispondenza della rotatoria su via Annuti, via Dante, via Raffo e via Nazionale (da Lapide a ponte Serlupi).