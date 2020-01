Genova. La Sestrese imita l’Atalanta, superando (7-0) i giovani giocatori di una Loanesi, che sta onorando al meglio il campionato di Promozione.

Il commento post gara è affidato a Teddy Akkari.

“Giocare con l’ultima in classifica non è mai facile, vedi l’inopinata sconfitta del Taggia con la Veloce, ma noi abbiamo affrontato con il giusto atteggiamento la gara, portando a casa tre punti importanti, rosicchiati al team imperiese“.

“Domenica ci troveremo di fronte un Serra Riccò in grande salute, reduce da una serie di risultati positivi, compreso il successo odierno sul Varazze, che mette in evidenza la forza di Lobascio e compagni, ragion per cui ci faremo trovare pronti all’ennesima sfida”.