Genova. La Sestrese fa la voce grossa in casa del Camporosso vincendo 5-0, per la gioia del presidente Sebastiano Sciortino, al quale è affidata l’analisi post gara.

“È stata una buona partita, aiutata anche da un briciolo di fortuna, specialmente sul risultato di 1-0 a nostro favore, quando il nostro portiere Rovetta è riuscito a bloccare un paio di conclusioni, che avrebbero potuto complicare l’esito della partita – afferma il presidente – e gli episodi favorevoli ci hanno permesso di andare al riposo in vantaggio per 2-0, mentre nel secondo tempo siamo scesi in campo più determinati, chiudendo definitivamente i giochi“.

“La vittoria odierna è importante perché ci permette di iniziare bene il nuovo anno, siamo pronti a giocare un grande girone di ritorno… il campionato si vincerà in primavera e noi vogliamo essere al top…”.