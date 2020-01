Savona. Quinto risultato utile consecutivo; 13 punti conquistati nelle ultime cinque partite disputate. La Sestrese prosegue la sua rincorsa al vertice, confermando di essere in un periodo positivo. Chiamata ad affrontare tre trasferte consecutive, nella terza della serie ha espugnato per 2 a 0 il Ruffinengo di Legino.

Un risultato maturato grazie a due reti ravvicinate, segnate poco prima del quarto d’ora della ripresa. “L’avevamo preparata proprio così, cercando di aspettarli, di lasciarli sfogare per poi colpirli nel corso della partita – dichiara l’allenatore Corrado Schiazza -. La partita è stata aperta da un gol spettacolare di Anselmo; subito dopo c’è stato il bellissimo gol di Akkari. Sono due giocatori importantissimi, quest’anno abbiamo la fortuna di averli entrambi con noi e ci godiamo queste perle che ogni tanto ci offrono. Tutta la squadra ha giocato benissimo, in modo molto ordinato e molto compatto; questi due ragazzi hanno finalizzato tutto il lavoro dei compagni. Dopo essere passati in vantaggio non abbiamo mai corso nessun pericolo“.

Taggia e Varazze hanno vinto entrambe. “Il Taggia virtualmente ha quattro punti su di noi – spiega il mister della Sestrese -. Il Varazze sta facendo un ottimo campionato e secondo me arriverà fino in fondo come ho già detto in tempi non sospetti. Abbiamo iniziato bene tutte e tre, vediamo cosa succede nel girone di ritorno. È un campionato molto avvincente. Spero alla fine di arrivare primo; all’andata abbiamo perso tutti e due gli scontri diretti, se fossero stati due pareggi avremmo un’altra classifica. Vuol dire che in quelle due partite sono stati più bravi di noi; vediamo di ribaltare l’andamento dei risultati nel girone di ritorno“.