Genova. Il Serra Riccò fa la voce grossa ai danni della Veloce, imponendosi per 3-0.

Il settimo successo in campionato consente agli uomini di Arecco di portarsi al quinto posto della classifica con 26 punti all’attivo, anche se i dodici punti di ritardo dalle due seconde (Sestrese e Varazze) non consentirebbero la disputa dei play off.

Matteo Matarozzo, passato nel periodo dei trasferimenti di dicembre dall’Athletic Club al Serra Riccò, commenta il netto successo.

“Vittoria importante, che chiude una settimana tosta, rientrare dopo la sosta natalizia, giocando tre partite, per noi dilettanti è sempre molto difficilie a livello fisico e soprattutto mentale – afferma l’ex difensore del Busalla – abbiamo faticato un poco nel primo tempo, per trovare l’atteggiamento e le giuste misure in campo, contro una squadra che ha lottato, come giusto che fosse”.

“Nel secondo tempo la maggiore esperienza, la maggior qualità e lucidità ci hanno consentito di portare a casa una larga vittoria, molto importante perché ci permette di dare continuità positiva al nostro ottimo campionato”.