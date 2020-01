Serra Riccò, interruzione idrica il 14 gennaio

Iren Acqua comunica che, a causa di lavori sulla rete di distribuzione dell’acquedotto, il giorno martedì 14 gennaio 2020 dalle 8 alle 16, sarà sospesa l’erogazione idrica nel territorio del Comune di Serra Riccò.

Coinvolte le località Orero, località Crocetta di Orero, località Niusci, Località Campelo, località Prele, località Case Cassina, località Magnerri, località Campora, località Serra, località Libbie, località Case Banchieri, località Valleregia, Pedemonte parte alta, località San Cipriano e zone immediatamente adiacenti alle località indicate.

Iren Acqua precisa che potrebbero verificarsi eventuali abbassamenti di pressione. In fase di riapertura delle condotte, inoltre, potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua potabile, che si risolveranno comunque in breve tempo.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori saranno rinviati al giorno successivo.