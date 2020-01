Genova. Settimana lunga per il campionato di pallavolo femminile di Serie D. Il giorne B, infatti, ha vissuto, oltre al turno del weekend, anche i recuperi infrasettimanali.

Proprio da questa sfida occorre iniziare, perché ha visto protagoniste le prime due della classifica: Paladonbosco e Podenzana volley. Il match, che era in programma nella sesta giornata, era stato rinviato per il maltempo. Mercoledì sera, quindi, a Tresana la sfida ha appassionato il pubblico ed è stato vero spettacolo. Gli ospiti si sono portati in vantaggio di due set, ma il Podenzana ha recuperato, mandando il match al tie break. La Paladonbosco è tornata però padrona del campo e si è presa i due punti.

In classifica la squadra di coach Gervasoni guida ora con due punti di vantaggio, proprio sul Podenzana.

Nel turno del weekend, invece, entrambe le squadre avevano vinto. La Paladonbosco si era aggiudicata la sfida contro la Tecnocasa Csi Chiavari per tre set a zero, mentre il Podenzana di capitan Barbieri aveva avuto la meglio sulla Hyposense Albaro in quattro set.

La terza piazza della serie è occupata dal Campomorone, che deve ancora recuperare un match. Le ragazze di Marco Maloberti hanno piegato in tre set la Serteco di Tatiana Cafasso e cercando di tenere il ritmo delle prime due.

Più indietro tutte le altre. Tra Rapallo e Normac è servito il tie break, che ha visto prevalere la squadra di casa.

Nella zona calda della serie, dove si lotta per evitare i playout, importante la vittoria del Centro volley Spezia, allenato da Federico Ciuffardi. Per le spezzine i tre punti sono arrivati dalla vittoria in quattro set contro il Cus Genova. Mette distanza dalle altre, invece, il Santa Sabina. Le genovesi hanno vinto per tre set a zero la sfida con il Lunezia volley.

Nel prossimo turno, la Palandobosco ospiterà il Cus Genova, in un derby atteso, mentre il Podenzana volley sarà a Chiavari.