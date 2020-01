Genova. Il girone B della Serie D di pallavolo femminile è arrivato alla dodicesima giornata. In vetta guida il Paladonbosco con 34 punti, seguito dal Podenzana volley a due lunghezze di distanza.

La capolista ha sconfitto il Cus Genova per tre set a zero. Le ragazze allenate da Alessandro Gervasoni hanno dominato il match, lasciando ben poco spazio a capitan Tarchi e compagne. Anche il Podenzana volley si è imposto in tre set. A Cogorno la Tecnocasa Csi Chiavari non ha avuto scampo e ha sempre lasciato ampio margine alle ospiti.

In coda si sposta qualcosa: la Adpsm2013 Rapallo, infatti, pur sconfitta in casa contro il Centro volley Spezia, ha raccolto un punto. Le padrone di casa sono state due volte in vantaggio di un set, ma hanno infine ceduto alla squadra allenata da Federico Ciuffardi. Il punto, tuttavia, è stato importante per agganciare la Lunezia volley. La squadra di Sarzana, infatti, ha ceduto tre a uno contro il Campomorone di Michela De Benedetti, in piena corsa playoff.

Tre a uno in trasferta anche per la Normac Albaro. La Serteco ha vinto ikl primo set, ma si è ritrovata nettamente sconfitta nei tre successivi parziali. Tie break, infine, a Genova Quarto. Le padrone di casa del Santa Sabina hanno sconfitto la Hyposense Albaro al termine di un match lungo e molto equilibrato.

Nel prossimo weekend il tredicesimo turno di Serie D vedrà la Paladonbosco ospite del Campomorone, mentre il Podenzana volley sarà in casa del Cus Genova.