Genova. A seguito dei provvedimenti arbitrali presi nelle nove partite giocate domenica 12 gennaio, il giudice sportivo ha squalificato sette calciatori del girone A di Serie D.

Mateo Likaxhiu (Sanremese) è stato fermato per quattro turni, in quanto espulso “per avere rivolto espressioni offensive all’indirizzo del direttore di gara” e per aver raggiunto la quinta ammonizione.

Nicola Ghini, Matteo Gentili (Prato), Stefano Capellupo (Bra), Eros Castelletto (Borgosesia), Nicholas Guidi (Real Forte Querceta) e Tiziano Andrei (Seravezza Pozzi) dovranno saltare la prossima partita.

Nicola Ascoli, allenatore della Sanremese, è stato squalificato per due gare “per avere rivolto espressioni offensive all’indirizzo del direttore di gara, allontanato”.

Una giornata di squalifica a Francesco Buglio, allenatore del Casale.

Gianni Califano, dirigente del Prato, è stato inibito fino al 29 gennaio.

La Lucchese è stata multata di 700 euro “per avere propri sostenitori, per la intera durata della gara, rivolto espressioni offensive e intimidatorie all’indirizzo di un assistente arbitrale”.

La classifica marcatori dopo 19 giornate:

12 reti: Grassi (Seravezza Pozzi), Lucatti (Ghivizzano Borgoamozzano), Scalzi (Sanremese), Ravasi (Borgosesia)

11 reti: Sorrentino (Caronnese)

10 reti: Casolla (Bra), Melandri (Chieri)

9 reti: Corno (Caronnese)

8 reti: Romani (Fossano), Fofana (Prato)

7 reti: Di Paola (Real Forte Querceta), Coccolo, Di Lernia (Casale), Tripoli (Savona/Lavagnese)

6 reti: Chiarabini (Ligorna), Scaringella (Caronnese), Siani (Savona), Varano (Chieri)

5 reti: Alessi (Vado), Doveri, Falchini, Guidi (Real Forte Querceta), Addiego Mobilio (Fezzanese), Cruciani, Vignali (Lucchese), Di Renzo (Casale)

4 reti: Pedrabissi (Verbania), Bortoletti, Frugoli (Seravezza Pozzi), Poesio (Casale), Kacorri (Ligorna), Matera (Borgosesia), Tomi (Prato), Sangare, Mitta (Fossano), Spinosa, Colombi (Sanremese)

3 reti: Castaldo (Vado), Cantatore (Fezzanese/Lavagnese), Gatti (Verbania), Cellini (Prato), A. Buglio (Casale), Fazzi, Falomi (Lucchese), Gulli, Vallerga (Ligorna), Armato (Bra), Galvagno (Fossano), Demontis (Sanremese), Giovannini, Disabato (Savona), Piacentini (Vado), E. Oneto, Avellino, Perasso (Lavagnese), F. Maccabruni, Granaiola (Seravezza Pozzi), Tanasa (Caronnese), Austoni (Verbania), Diallo, Valente, Dell’Amico (Fezzanese), Fanucchi, Surraco (Prato), Felleca (Ghivizzano Borgoamozzano)

2 reti: Cosentino (Caronnese), Giraudo, Cristini, Boloca (Fossano), El Hamdaoui (Bra), Podestà, Bongiorni (Seravezza Pozzi), Baudi (Fezzanese), Sbordone, Yeboah Johnson (Chieri), Marin, Solinas, Fomov (Ghivizzano Borgoamozzano), Donaggio, D’Antoni, Bruschi (Vado), Ferrandino, Castelletto, Muzzi (Borgosesia), Diana, Gentili, Kouassi, Cellini (Prato), Meucci, Benassi (Lucchese), Ghinassi, Buratto (Savona), Likaxhiu (Sanremese)

1 rete: Musacci (Real Forte Querceta), Zunino, Capotos, Mancini, Corsini, Danovaro, Castorani, Mitta, Gulli (Ligorna), Di Prisco, Battistello, Putzolu, Vernocchi (Caronnese), Panzani, Ibe, Bellini, Sadouk, Corio, Perperaj (Verbania), Remorini, Nannelli, Papini (Lucchese), Nannipieri, Giordani, Andrei (Seravezza Pozzi), Sarr, Tuzza, Brancato, Campagna (Bra), Saltarelli, Bigotto (Borgosesia), Samake Badra, Barcellona, De Riggi, Cecchi, Bragadin, Della Valle (Chieri), Lo Bosco, Gagliardini (Sanremese), Lazzarini (Real Forte Querceta), Bagatti, Aprile, Benedetti, Borgia, Nottoli (Ghivizzano Borgoamozzano), Saporiti, Zavatto, Tivegna, Bruzzi (Fezzanese), Redaelli, Fossati, Gagliardi, Terzoni, Varela (Vado), Stronati, Vita, D’Ambrosio, Albani (Savona), G. Basso, Alluci, Hadj Katim, Righetti, D’Orsi, Rossini, Cantatore, Bellucci, S. Basso, Bonaventura, Queirolo (Lavagnese), Tomi, Regoli, Diarrassouba, Giampà (Prato), Mair, Mullici, Cappai, El Khayari (Casale), Scotto, Cristini, Chiappino, Campana (Fossano)

Autoreti: 1 Todisco, Diallo (pro Vado), Benedetto, Di Vittorio (pro Caronnese), Danovaro (pro Borgosesia), Fortis (pro Bra), Bertoglio (pro Prato)