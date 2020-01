Genova. Tra sabato 11 e domenica 12 gennaio si è disputata la nona giornata del campionato di pallavolo maschile di Serie C. È stato il primo turno nel 2020. Admo, Sabazia e Colombo Genova si sono aggiudicate la loro sfida, rimanendo ai vertici. La corsa per la Serie B entrerà a breve nel vivo.

La capolista è la Admo di Simone Cremisio. Domenica sera capitan Brunengo e compagni hanno avuto la meglio su una 3 Stelle villaggio mai davvero in partita. Tre punti in tre set e primo posto assicurato. Tre a zero anche per la Sabazia Ecosavona. In casa, al Palazzucchi di Vado Ligure, i ragazzi di Mario Barigione hanno piegato il Volley Colombiera Sarzana project, presentatosi con lista breve e poche ambizioni, ma combattivo. Tre a zero fuori casa, infine, per la Colombo Genova. A Pontedecimo la Spazio sport non ha saputo arginare i rivali cittadini. La Colombo è sempre terza, con quattro punti dalla vetta e tre dalla Sabazia, ma deve recuperare un match.

Due gare del nono turno si sono concluse al tie break. La Spinnaker sabato sera ha vinto in casa il derby contro il Volley team Finale. Avanti per primi gli ospiti, allenati da Giovanni Trotta, la Spinnaker di coach Agosto è poi passata in vantaggio per due set a uno, prima dell’ulteriore ribaltamento di forza. Al tie break, però, capitan Arzarello e compagni si sono imposti con un netto 15-7. A Santo Stefano Magra, invece, hanno prevalso gli ospiti. La Mulatteri Creations ha rimontato due volte il set di vantaggio del Santa Sabina, ma nell’ultimo parziale capitan Alloisio e compagni hanno chiuso con uno stretto 15-13.

Per completare il quadro della Serie C, la sfida tra Futura Avis Bertoni e Sant’Antonio Spazio Genova. A Ceparana sono stati i genovesi a vincere e incassare i tre punti. Tre a uno il risultato conclusivo, che allontana dalla zona pericolosa la squadra vincente.

Nel prossimo turno della Serie C la Admo sarà ad Albisola, la Sabazia a Finale Ligure e la Colombo Genova ospiterà il Sant’Antonio.