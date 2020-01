Genova. Terza vittoria di fila per il Basket Pegli che inizia il 2020 proseguendo come aveva terminato. Il recupero della prima giornata del girone di ritorno con la Pro Recco finisce 80-70 per i bluarancio che ribaltano anche lo scarto di 8 punti dell’andata.

I padroni di casa partono molto forte colpendo a ripetizione dalla lunga distanza, chiudendo sul 28-15 i primi 10 minuti. Recco regisce nella seconda frazione, riesce a trovare con più continuità il canestro e rientra in partita: 45-40 per Pegli all’intervallo.

Alla ripresa del gioco le percentuali si abbassano, gli ospiti rosicchiano ancora qualcosa e si portano in scia, riuscendo anche a mettere la testa avanti. Pegli ne ha di più bel finale, rimane sul pezzo e costruisce l’allungo decisivo fino al più 10 finale.

Ecco il commento di coach Mario Alberto Conte: “Sono contento, inizialmente per i due punti importantissimi in termini di classifica e per aver ribaltato anche il passivo; ma soprattutto perché stiamo cominciando ad essere continui, a capire e metabolizzare in che modo dover giocare, interpretare e leggere le situazioni. Ovviamente dobbiamo continuare su questa riga e mettere ancora mattoncini sulle basi che stiamo mettendo”.

Il tabellino:

Basket Pegli – Pro Recco Basket 80-70

(Parziali: 28-15; 45-40; 56-54)

Basket Pegli: Bochicchio, Penna 12, Schivo 14, Brichetto 26, Nsesih 4, Zaio A. 11, Zaio M. 7, Grillo 5, Belotti, Mannarini, Schiano, Danovaro. All. Conte.

Pro Recco Basket: Giorgianni 3, Caddeo 7, Ermirio 2, Gardella 2, Bottino 6, Belingheri, Acerni 25, Mariani 8, Pozzo 15, Canepa, Chiovetta, Mariani S. All. Bertini.

Arbitri: Oro e Altamura (Genova).