Genova. Ritorna al successo il Basket Pegli, che supera la Pallacanestro Sestri in trasferta, almeno secondo quanto recita il calendario, dato che entrambe le squadre giocano al Lago Figoi.

Buon inizio di gara degli arancioblù che colpiscono sia dal pitturato che dalla lunga distanza, mettendo in difficoltà la difesa biancazzurra che non riesce a limitare le sortite offensive dei pegliesi. All’intervallo si arriva sul 29-42.

Al rientro dagli spogliatoi Sestri si schiera 3-2, Pegli non è più fluida in attacco, sbaglia qualche conclusione facile e perde un po’ la bussola; i contatti aumentano e i padroni di casa rientrano prepotentemente nel match. Sestri insiste con la zona, ma con pazienza gli ospiti trovano le giuste conclusioni e si riportano nuovamente sul più 10 fino al 62-72 finale.

Questo il commento di coach Mario Alberto Conte: “Innanzitutto mi dispiace per Matteo Brichetto, che ha subito un infortunio alla caviglia che l’ha messo out quasi subito: speriamo non sia nulla di grave e che possa riprendere al più presto. Per quanto riguarda la gara, abbiamo ben interpretato i primi due quarti leggendo bene i vantaggi e provando a non giocare al loro ritmo molto basso, cosa che ci ha permesso di scavare un primo gap. Nella ripresa abbiamo avuto un po’ di difficoltà iniziali ad attaccare la loro zona molta fisica, stavamo perdendo un po’ la testa, ma siamo stati molto bravi a restare sul pezzo ed uscire da un momento difficile che poteva segnare l’incontro. Mettiamo altri 2 punti in classifica e ci proiettiamo al prossimo match con grande carica”.

Il tabellino:

Pallacanestro Sestri Ecologital Maneco – Porto Petroli Genova Basket Pegli 62-72

Pallacanestro Sestri Ecologital Maneco: A. Zito 17, N. Garaventa 14, A. Gualandi 7, C. Negrini 6, T. Cerisola 6, F. Ndiaye 6, J. Muzzi 5, M. Lebediev 1, L. Salomone, M. Ricci. All. Mariotti, ass. Garaventa.

Porto Petroli Genova Basket Pegli: D. Nsesih Vultur 18, E. Mozzone 15, M. Penna 11, M. Zaio 10, A. Zaio 6, F. Schivo 4, M. Brichetto 3, A. Grillo 3, F. Meneguz 2, A. Belotti, F. Pesce. All. Conte.

Arbitri: Mammola (Chiavari) e Zappa (Loano).