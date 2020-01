Genova. In Serie C la Admo volley coglie ancora una vittoria e porta a due i punti di margine sulla Sabazia, complice anche il mezzo passo falso dei vadesi. La decima giornata potrebbe così essere un vero punto di svolta per il massimo campionato regionale ligure.

Il team di Lavagna domenica pomeriggio ha colto una bella vittoria ad Albisola. I ragazzi allenati da Simone Cremisio si sono imposti per tre set a uno su una Spinnaker combattiva, che aveva aperto la gara conquistando il primo set. I tre punti in classifica sono un bottino prezioso per la Admo, che vede ampliarsi il margine sulla seconda della classifica. La Sabazia Ecosavona, infatti, ha sì vinto il derby savonese di Finale Ligure, ma ha dovuto spingersi fino al tie break. I ragazzi di Mario Barigione hanno così incassato solo due punti, lasciando altro spazio alla Admo. Solo la prima avrà accesso alla Serie B, quindi il campionato sta entrando nel vivo.

Vittoria al tie break anche per la Colombo Genova. La terza squadra della serie rimane così a tre punti dal secondo posto e non coglie l’occasione per riavvicinarsi alle posizioni più preziose. Il derby con il Sant’Antonio è stato faticoso: la Colombo è finita sotto per due set a zero e per vincere ha dovuto portare a termine una complessa rimonta.

L’unica altra vittoria casalinga della giornata è stata quella del Santa Sabina. I genovesi di coach Fantasia hanno piegato tre a zero la Spazio sport, che rimane in coda alla serie con un solo punto.

Vince invece in trasferta la Mulattieri creations. Capitan De Lucchi e compagni si sono imposti per tre a uno a Chiavari sulla 3 Stelle villaggio. Tre a zero netto, invece, per la Futura Avis Bertoni, che a Sarzana non ha lasciato spazio al Colombiera Sarzana project.