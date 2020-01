Genova. Dopo le due vittorie consecutive inanellate in questo inizio di 2020, la Serteco Volley School guidata da Ivana Druetti va vicina al tris nella trasferta di Romagnano Sesia, perdendo soltanto al tie-break l’ultima sfida di questo girone di andata contro una squadra che viaggia nelle posizioni di alta classifica.

Nonostante un buon inizio di primo set, le coccinelle perdono lucidità e danno la possibilità alle avversarie di rientrare. I primi due set finiscono in favore di Romagnano 25-19 e 25-21. Nel terzo set comincia la rimonta della Serteco che vince 21-25, poi nel quarto parziale prevale per 19-25 riportando il risultato nuovamente in parità. Nella quinta frazione di gioco hanno la meglio per 15-11 le padrone di casa che chiudono il match.

“Questa partita è stata giocata con un atteggiamento troppo contratto e con poca lucidità. Peccato, ma ora abbiamo due settimane di lavoro tra lo stop e la ripresa per sistemare alcune cose in vista del girone di ritorno” commenta coach Ivana Druetti.

“Il lavoro di coach Druetti da sempre i suoi frutti, le ragazze non mollano mai. Abbiamo chiuso il girone di andata a 17 punti, a più 6 dalla zona rossa, ma anche meno 9 dalla zona alta. Il girone di ritorno sono sicuro che questa squadra ci stupirà, io credo molto al lavoro dello staff tecnico e quello delle ragazze, la tranquillità che c’è ora in palestra con la società al loro fianco farà la differenza” dichiara il presidente Giorgio Parodi.

Un buon punto comunque per la Serteco che sale a quota 17 punti e a metà percorso occupa la nona posizione in classifica. Prossimo appuntamento in campionato sabato 8 febbraio alle ore 18 in casa contro l’Unionvolley Pinerolo per la prima giornata di ritorno.