Cronaca diretta: Entella non brillante, ma in gara contro la Cremonese

Chiavari. L’undici di Boscaglia cerca tre punti che potrebbero volere dire quarto posto in solitaria, mentre i lombardi non vincono dal 15 dicembre scorso. Gara da non sbagliare per continuare a sognare.

Le formazioni.

Virtus Entella (4-3-1-2): Paroni; Sala, Chiosa, Poli, Coppolaro; Mazzitelli, Toscano, Eramo; Currarino; G. De Luca, Mancosu.

Panchina con mister Boscaglia: D’Amora, Nizzetto, Pellizzer, Crialese, Andreis, De Col, Morra, Adorjan, Buso, M.De Luca, Zaccagno, Mogos.

Cremonese (4-3-2-1): Ravaglia; Migliore, Terranova, Bianchetti, Zortea; Valzania, Gustafson, Arini; Piccolo, Deli; Ciofani.

Panchina con mister Rastelli: Bignami, Gaetano, Volpe, Castagnetti, Palombi, Renzetti, Caracciolo, Boultam, De Bono

Arbitro: Antonio De Martino della sezione di Teramo, assistito da Gianluca Sechi di Sassari e Antonio Vono di Soverato. Quarto uomo: Lorenzo Maggioni di Lecco

Cielo grigio a Chiavari che minaccia pioggia, ma temperatura non eccessivamente rigida per la città levantina.

Si parte è la Cremonese a provare a fare il ritmo gara con un possesso insistito.

3° Primo tiro dei grigiorossi con Piccolo che chiama Paroni all’intervento.

5° GOOL DELLA CREMONESE. CIOFANI! Colpo di testa su corner di Zortea e palla nell’angolino basso. Subito avanti gli ospiti, ma che dormita della difesa biancoceleste!

Inizia male la gara dei chiavaresi sorpresi da una Cremonese senza timori e vogliosa di fare bottino pieno. Fatica ad organizzare il gioco la squadra di Boscaglia.

Prova a uscire dal guscio l’Entella, ma Mancosu viene fermato in area.

14° Ci prova G. De Luca, ma il suo tiro finisce sull’esterno della rete.

15° Tenta la girata Currarino, ma non inquadra lo specchio. Primo ammonito della gara è Valzania della Cremonese.

Troppa fatica per i chiavaresi che non riescono a rendersi pericolosi. Cremonese fin qui in controllo.

21° Problemi fisici per Deli che deve abbandonare il campo per Boultam

Gara in equilibrio ora, anche se l’Entella non punge

28° Ciofani tenta la conclusione, Paroni para senza problemi

29° Primo giallo anche per i padroni di casa. Ammonito Mazzitelli reo di avere trattenuto Valzania

31° Cremonese ancora pericolosa su calcio d’angolo con Terranova che di testa manda di un soffio a lato. Poco dopo ammonito Currarino per fallo proprio su Terranova.

35° GOOOOOL VIRTUS ENTELLA. DE LUCA! L’attaccante chiavarese va a segno su assist di Toscano che lo serve in area. Tiro in diagonale che fulmina Ravaglia colpisce il palo interno ed entra!

Partita riaperta e ora l’Entella può sfruttare il buon momento psicologico. Gara comunque in equilibrio anche se i ragazzi di Boscaglia hanno alzato i ritmi spinti anche dal pubblico del “Comunale”

40° Ancora Piccolo pericoloso con un tiro teso che Paroni deve levare dall’incrocio. Grande conclusione, altrettanto bella la parata.

Dopo un minuto di recupero si chiude il primo tempo. Cremonese che si fa preferire per occasioni e mole di gioco. Entella che nonostante non sia brillante, trova un pareggio che potrebbe rivelarsi fondamentale. Tutto può succedere nei prossimi 45’.

Secondo tempo iniziato con le squadre che non hanno fatto sostituzioni. Subito giallo a Terranova per fallo su Currarino.

51° si fa vedere ancora la Cremonese con il grande protagonista dei grigiorossi, Piccolo che calcia un tiro cross pericoloso in area. Sulla palla poi si avventa Ciofani, Chiosa salva, ma i lombardi non mollano.

Cremonese che tiene meglio il campo, mentre l’Entella sembra che abbia bisogno di qualche cambio dalla panchina, vista la difficoltà di manovra.

58° Ora è l’Entella a fare la gara, mentre c’è movimento su entrambe le panchine. Insistito possesso palla dei chiavaresi.

58° Second0 cambio nella Cremonese. Palombi prende il posto di Valzania, peraltro ammonito

60° Ci prova subito il neo entrato con un tiro scoccato poco dentro l’area, ma la sfera si alza sulla traversa.

62° Boscaglia mette mano alla panchina. Capitan Eramo lascia il posto a Nizzetto, si cerca un po’ più di fantasia e meno fisicità.

63° Tiro di Mazzitelli che vola sulla traversa

65° Ciofani ci prova a giro, ma Paroni non fatica a bloccare. Gara in perfetto equilibrio ora.

67° Ammonito Bianchetti, è il terzo giallo per gli ospiti

70° Secondo cambio per l’Entella con Morra che rileva Mancosu. Gara ora bloccata che si gioca soprattutto a metà campo.

73° Nizzetto ci prova con un tiro che Ravaglia manda in corner. Sul cross Currarino vola di testa in tuffo, palla alta.

76° De Luca tenta la sforbiciata, ma non inquadra la porta

78° Ammonito anche Boultam nella Cremonese