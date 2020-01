Chiavari. A seguito dei provvedimenti arbitrali presi nella seconda giornata del girone di ritorno, il giudice sportivo ha squalificato undici giocatori di Serie B.

Magnus Troest (Juve Stabia) è stato squalificato per tre giornate in quanto espulso “per avere, al termine della gara, colpito, in modo violento, un calciatore avversario con una testata all’altezza della fronte; infrazione rilevata da un assistente”.

Due giornate di squalifica sono state comminate a Walter Messias Junior (Crotone), espulso “per comportamento non regolamentare in campo (quarta sanzione); per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto all’arbitro espressioni ingiuriose”.

Dovranno saltare la prossima partita Davide Adorni, Amedeo Benedetti, Luca Ghiringhelli (Cittadella), Michele Marconi (Pisa), Davide Agazzi (Livorno), Luca Marrone, Simeon Tochukwu Nwankwo (Crotone), Luca Mora (Spezia), Michele Troiano (Ascoli).

Roberto Muzzi, allenatore dell’Empoli, è stato squalificato per una gara con ammenda di 3.000 euro in quanto espulso “per avere, al 24° del secondo tempo, all’atto dell’ammonizione (seconda sanzione) rivolto all’arbitro un’espressione irriguardosa”.

Amedeo Petrazzuolo, allenatore della Juve Stabia, è stato squalificato per una giornata perché espulso “per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria”.

La classifica dei marcatori dopo 21 giornate:

15 reti: Iemmello (Perugia)

11 reti: Galano (Pescara)

10 reti: Marconi (Pisa), Pettinari (Trapani)

9 reti: Diaw (Cittadella), Simy (Crotone), Forte (Juve Stabia)

7 reti: G. De Luca (Virtus Entella), Ragusa (Spezia), Ciano (Frosinone), Kiyine (Salernitana), Strizzolo (Pordenone), Rivière (Cosenza), Machin (Pescara)

6 reti: Meggiorini (ChievoVerona), Marras (Livorno), Dionisi (Frosinone), Djuric, Jallow (Salernitana), Viola, Coda (Benevento), Scamacca (Ascoli), Mancuso (Empoli)

5 reti: Aramu (Venezia), Sau (Benevento), Da Cruz (Ascoli)

4 reti: Schenetti (Virtus Entella), Pobega (Pordenone), Paganini (Frosinone), Taugourdeau (Trapani), La Gumina (Empoli), Crociata (Crotone), Kragl (Benevento), Bruccini (Cosenza), Ninkovic (Ascoli), Canotto (Juve Stabia), Capello (Venezia), Marsura (Livorno), Djordjevic (ChievoVerona)

3 reti: Maniero (Pescara), Luperini (Trapani), Maggio, Tuia (Benevento), D’Urso, Iori (Cittadella), Vignato (ChievoVerona), Sciaudone, Pierini (Cosenza), Lombardi, Giannetti (Salernitana), Cissè (Juve Stabia), Poli (Virtus Entella), Bidaoui (Spezia), Frattesi (Empoli), Ardemagni (Ascoli), Bocalon (Venezia), Burrai (Pordenone), Benali, Mustacchio, Golemic (Crotone)

2 reti: Messias, Mazzotta, Marrone (Crotone), Baez (Cosenza), Luppi (Cittadella), Agazzi (Livorno), Melchiorri, Capone, Buonaiuto (Perugia), Proia, Vita (Cittadella), Pucciarelli, Dickmann, Giaccherini, Segre (ChievoVerona), Beghetto, Capuano (Frosinone), Calò (Juve Stabia), Dezi, Stulac (Empoli), Ceravolo, D. Ciofani, Mogos, Soddimo, Palombi (Cremonese), M. De Luca, Mancosu (Virtus Entella), Gavazzi, Ciurria, Camporese, Barison (Pordenone), Memushaj, Tumminello (Pescara), Gondo (Salernitana), Gyasi, Gudjohnsen, Capradossi, Ricci, Bartolomei (Spezia), Improta, Armenteros (Benevento), Moscati (Trapani), Zigoni, Montalto (Venezia), Masucci, Pinato, Moscardelli (Pisa), Cavion (Ascoli)

1 rete: Troiano, Gerbo, Chajia, Brosco, Pucino, Morosini (Ascoli), Moncini, Insigne, Tello Muñoz, Caldirola, Letizia (Benevento), Ceter, Vaisanen, Rigione, Esposito, Rodriguez, Di Noia (ChievoVerona), Celar, Benedetti (Cittadella), Castagnetti, Migliore, Claiton, Piccolo (Cremonese), Bandinelli, Bajrami, Tutino, Balkovec (Empoli), M. Ciofani, Campagnaro, Palmiero, Busellato, Borrelli, Bettella, Zappa (Pescara), Gucher, Verna, De Vitis, Lisi, Fabbro, Di Quinzio, Aya, Benedetti, Birindelli (Pisa), Candellone, Chiaretti, Mazzocco, Misuraca, De Agostini (Pordenone), Firenze, Migliorini, Maistro, Akpa (Salernitana), Galabinov, Mora, Nzola, Ricci, Mastinu (Spezia), Ferretti, Nzola, Evacuo (Trapani), Ceccaroni, Modolo (Venezia), Broh, Carretta, Lazaar, Asencio (Cosenza), Lopez, Zanellato, Cuomo (Crotone), Mazzeo, Raicevic, Murilo, Braken, Rocca (Livorno), Kouan, Di Chiara, Falcinelli, Falasco (Perugia), Morra, Chiosa, Pellizzer, Toscano, Sernicola, Eramo (Virtus Entella), Mezavilla, Addae, Calvano, Bifulco, Di Gennaro (Juve Stabia), Novakovic, Zampano, Maiello, Citro (Frosinone)

Autoreti: 1 Tuia (pro Pisa), Luperini, Crociata (pro Ascoli), Ghiringhelli (pro Benevento), Pinato (pro Venezia), Calò, Mustaccio (pro Pordenone), Pucino, Frare (pro Virtus Entella), Veseli (pro Trapani), Benedetti (pro Livorno), Valentini, Jaroszynski (pro Crotone), Cotali (pro Cittadella)