Chiavari. Sono ben diciannove i calciatori di Serie B squalificati dal giudice sportivo a seguito dei provvedimenti arbitrali presi nella ventesima giornata.

Tre giornate di squalifica sono state comminate a Matteo Di Gennaro (Livorno) ed Andrea Schenetti (Virtus Entella), entrambi “per essere, al 47° del secondo tempo, venuto a contatto con un calciatore della squadra avversaria cingendogli il collo con le mani”.

Nicola Falasco (Perugia) dovrà saltare due partite, espulso “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (quarta sanzione); per avere, al termine della gara, rivolto all’arbitro un’espressione ingiuriosa”.

Claiton Don Santos Machado (Cremonese), Alessio Sergio Da Cruz, Alberto Gerbo (Ascoli), Lautaro Fausto Grillo Prates (Trapani), Nicholas Siega (Pisa), Andrea Settembrini, Nikita Contini Baranovsky (nella foto), Andrea Paolucci (Virtus Entella), Antonio Luca Fiordilino (Venezia), Matija Boben, Andrea Luci, Manuel Marras (Livorno), Massimiliano Busellato (Pescara), Luigi Canotto (Juve Stabia), Camillo Ciano, Federico Dionisi (Frosinone) sono stati fermati per una giornata.

Ammenda di 5.000 euro alla Cremonese “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria”.

Il Pescara è stato multato di 4.000 euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi; sanzione attenuata per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza”.

Raffaele Vrenna, dirigente del Crotone, è stato inibito fino al 31 marzo con ammenda di 20.000 euro “per avere, al temine della gara, negli spogliatoi, aggredito verbalmente l’allenatore in seconda della squadra avversaria Roberto Occhiuzzi, che era intento a discutere con il presidente del Crotone, apostrofandolo con epiteti gravemente offensivi e cercando il contatto fisico che non si verificava grazie all’intervento di alcuni addetti alla sicurezza e dei dirigenti del Crotone. Per avere, successivamente, mentre Occhiuzzi si apprestava ed uscire dagli spogliatoi, cercando di chiarire con il presidente del Crotone quanto accaduto in precedenza, lanciato verso lo stesso Occhiuzzi, una bottiglietta di plastica vuota che lo colpiva al viso, ponendo in essere una condotta gravemente violenta”.

Fabio Lupo, dirigente del Venezia, è stato squalificato per due giornate con ammenda di 3.000 euro in quanto espulso “per avere, al 6° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, urlato all’arbitro espressioni ingiuriose reiterando tale atteggiamento all’atto del provvedimento di espulsione”.

Squalifica di due giornate con ammenda di 2.000 euro ad Ippolito Bonofiglio, medico del Cosenza, espulso “per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, con atteggiamento intimidatorio, urlato all’arbitro espressioni insultanti”.

Gianni Scappini, operatore sanitario del Livorno, è stato squalificato per una gara “per avere, al 46° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti della panchina della squadra avversaria; infrazione rilevata da un assistente”.

La classifica dei marcatori dopo 20 giornate:

15 reti: Iemmello (Perugia)

10 reti: Marconi (Pisa), Galano (Pescara)

9 reti: Diaw (Cittadella), Simy (Crotone), Forte (Juve Stabia), Pettinari (Trapani)

7 reti: Ciano (Frosinone), Kiyine (Salernitana), Strizzolo (Pordenone), Rivière (Cosenza), Machin (Pescara)

6 reti: Marras (Livorno), G. De Luca (Virtus Entella), Dionisi (Frosinone), Ragusa (Spezia), Djuric, Jallow (Salernitana), Viola, Coda (Benevento), Scamacca (Ascoli), Mancuso (Empoli)

5 reti: Meggiorini (ChievoVerona), Sau (Benevento), Da Cruz (Ascoli)

4 reti: Schenetti (Virtus Entella), Pobega (Pordenone), Paganini (Frosinone), Taugourdeau (Trapani), La Gumina (Empoli), Crociata (Crotone), Kragl (Benevento), Bruccini (Cosenza), Ninkovic (Ascoli), Canotto (Juve Stabia), Capello, Aramu (Venezia), Marsura (Livorno), Djordjevic (ChievoVerona)

3 reti: Maniero (Pescara), Luperini (Trapani), Tuia (Benevento), D’Urso (Cittadella), Vignato (ChievoVerona), Sciaudone, Pierini (Cosenza), Giannetti (Salernitana), Cissè (Juve Stabia), Poli (Virtus Entella), Bidaoui (Spezia), Frattesi (Empoli), Ardemagni (Ascoli), Bocalon (Venezia), Burrai (Pordenone), Benali, Mustacchio, Golemic (Crotone)

2 reti: Messias, Mazzotta, Marrone (Crotone), Baez (Cosenza), Luppi (Cittadella), Agazzi (Livorno), Capone, Buonaiuto (Perugia), Proia, Vita, Iori (Cittadella), Pucciarelli, Dickmann, Giaccherini, Segre (ChievoVerona), Beghetto, Capuano (Frosinone), Calò (Juve Stabia), Dezi, Stulac (Empoli), Ceravolo, Mogos, Soddimo, Palombi (Cremonese), M. De Luca, Mancosu (Virtus Entella), Gavazzi, Ciurria, Camporese, Barison (Pordenone), Memushaj, Tumminello (Pescara), Gondo, Lombardi (Salernitana), Gyasi, Gudjohnsen, Capradossi, Ricci, Bartolomei (Spezia), Improta, Maggio, Armenteros (Benevento), Moscati (Trapani), Zigoni, Montalto (Venezia), Pinato, Moscardelli (Pisa), Cavion (Ascoli)

1 rete: Troiano, Gerbo, Chajia, Brosco, Pucino, Morosini (Ascoli), Insigne, Tello Muñoz, Caldirola, Letizia (Benevento), Ceter, Vaisanen, Rigione, Esposito, Rodriguez, Di Noia (ChievoVerona), Celar, Benedetti (Cittadella), Ciofani, Castagnetti, Migliore, Claiton, Piccolo (Cremonese), Bandinelli, Bajrami, Balkovec (Empoli), Ciofani, Campagnaro, Palmiero, Busellato, Borrelli, Bettella (Pescara), Gucher, Masucci, Verna, De Vitis, Lisi, Fabbro, Di Quinzio, Aya, Benedetti, Birindelli (Pisa), Candellone, Chiaretti, Mazzocco, Misuraca, De Agostini (Pordenone), Firenze, Migliorini, Maistro (Salernitana), Galabinov, Mora, Ricci, Mastinu (Spezia), Ferretti, Nzola, Evacuo (Trapani), Ceccaroni, Modolo (Venezia), Broh, Carretta, Lazaar (Cosenza), Zanellato, Cuomo (Crotone), Mazzeo, Raicevic, Murilo, Braken, Rocca (Livorno), Kouan, Melchiorri, Di Chiara, Falcinelli, Falasco (Perugia), Morra, Chiosa, Pellizzer, Toscano, Sernicola, Eramo (Virtus Entella), Mezavilla, Addae, Calvano, Bifulco (Juve Stabia), Novakovic, Zampano, Maiello (Frosinone)

Autoreti: 1 Tuia (pro Pisa), Luperini, Crociata (pro Ascoli), Ghiringhelli (pro Benevento), Pinato (pro Venezia), Calò, Mustaccio (pro Pordenone), Pucino, Frare (pro Virtus Entella), Veseli (pro Trapani), Benedetti (pro Livorno), Valentini, Jaroszynski (pro Crotone), Cotali (pro Cittadella)