Chiavari. Il giudice sportivo, a seguito dei provvedimenti arbitrali presi nelle partite dell’ultima giornata del girone di andata di Serie B, ha squalificato dodici giocatori.

Pietro Iemmello (Perugia) è stato squalificato per due giornate in quanto espulso “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 51° del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale, rivolto al direttore di gara espressioni offensive”.

Dovranno saltare il prossimo incontro Cristian Andreoni (Ascoli), Aleandro Rosi (Perugia), Alberto Almici (Pordenone), Ramzi Aya (Pisa), Mauro Coppolaro (Virtus Entella), Francesco Di Tacchio, Antreas Karo, Sofian Kiyine (Salernitana), Lorenzo Maria Dickmann, Sauli Aapo Vaisanen (ChievoVerona), Michele Fornasier (Trapani),

Fabio Spighi, allenatore del Venezia, è stato squalificato per due gare “per avere, al 24° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato l’operato arbitrale rivolgendo un espressione ingiuriosa agli ufficiali di gara”.

Lorenzo Rubinacci, allenatore del Frosinone, è stato squalificato per un turno “per essere, al 28° del secondo tempo, uscito di circa venti metri dall’area tecnico ed entrato sul terreno di giuoco per impartire disposizioni tecniche ai propri calciatori”.

Stefano Trinchera, dirigente del Cosenza, è stato squalificato per una giornata “per avere, al 46° del secondo tempo, abbandonato la panchina aggiuntiva, giungendo di corsa nei pressi della bandierina del calcio d’angolo dove era in atto un diverbio tra due calciatori”.

Ammenda di 1.500 euro al Benevento “per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, acceso nel proprio settore due bengala”.

La classifica dei marcatori dopo 19 giornate:

15 reti: Iemmello (Perugia)

10 reti: Marconi (Pisa), Galano (Pescara)

9 reti: Diaw (Cittadella), Simy (Crotone)

8 reti: Forte (Juve Stabia)

7 reti: Pettinari (Trapani), Kiyine (Salernitana), Strizzolo (Pordenone), Rivière (Cosenza), Machin (Pescara)

6 reti: Ragusa (Spezia), Jallow (Salernitana), Viola (Benevento), Scamacca (Ascoli), Ciano (Frosinone), Mancuso (Empoli)

5 reti: Dionisi (Frosinone), G. De Luca (Virtus Entella), Sau, Coda (Benevento), Da Cruz (Ascoli)

4 reti: Djuric (Salernitana), Paganini (Frosinone), Taugourdeau (Trapani), La Gumina (Empoli), Crociata (Crotone), Kragl (Benevento), Bruccini (Cosenza), Ninkovic (Ascoli), Canotto (Juve Stabia), Capello, Aramu (Venezia), Marsura (Livorno), Djordjevic, Meggiorini (ChievoVerona)

3 reti: Tuia (Benevento), D’Urso (Cittadella), Vignato (ChievoVerona), Sciaudone, Pierini (Cosenza), Giannetti (Salernitana), Marras (Livorno), Cissè (Juve Stabia), Schenetti (Virtus Entella), Bidaoui (Spezia), Frattesi (Empoli), Ardemagni (Ascoli), Bocalon (Venezia), Burrai, Pobega (Pordenone), Benali, Mustacchio, Golemic (Crotone)

2 reti: Mazzotta, Marrone (Crotone), Baez (Cosenza), Luppi (Cittadella), Agazzi, Marras (Livorno), Capone, Buonaiuto (Perugia), Proia, Vita (Cittadella), Pucciarelli, Dickmann, Giaccherini, Segre (ChievoVerona), Beghetto, Capuano (Frosinone), Calò (Juve Stabia), Dezi, Stulac (Empoli), Ceravolo, Mogos, Soddimo, Palombi (Cremonese), M. De Luca, Mancosu, Poli (Virtus Entella), Gavazzi, Ciurria, Camporese, Barison (Pordenone), Maniero, Memushaj, Tumminello (Pescara), Gondo, Lombardi (Salernitana), Gudjohnsen, Capradossi, Ricci, Bartolomei (Spezia), Improta, Maggio, Armenteros (Benevento), Luperini, Moscati (Trapani), Zigoni, Montalto (Venezia), Pinato, Moscardelli (Pisa), Cavion (Ascoli)

1 rete: Troiano, Gerbo, Chajia, Brosco, Pucino (Ascoli), Insigne, Tello Muñoz, Caldirola, Letizia (Benevento), Vaisanen, Rigione, Esposito, Rodriguez, Di Noia (ChievoVerona), Celar, Benedetti, Iori (Cittadella), Ciofani, Castagnetti, Migliore, Claiton, Piccolo (Cremonese), Bandinelli, Bajrami, Balkovec (Empoli), Ciofani, Campagnaro, Palmiero, Busellato, Borrelli, Bettella (Pescara), Gucher, Masucci, Verna, De Vitis, Lisi, Fabbro, Di Quinzio, Aya, Benedetti, Birindelli (Pisa), Chiaretti, Mazzocco, Misuraca, De Agostini (Pordenone), Firenze, Migliorini, Maistro (Salernitana), Gyasi, Galabinov, Mora, Ricci, Mastinu (Spezia), Ferretti, Nzola, Evacuo (Trapani), Ceccaroni, Modolo (Venezia), Broh, Carretta, Lazaar (Cosenza), Zanellato, Messias, Cuomo (Crotone), Mazzeo, Raicevic (Livorno), Kouan, Melchiorri, Di Chiara, Falcinelli, Falasco (Perugia), Morra, Chiosa, Toscano, Sernicola, Eramo (Virtus Entella), Mezavilla, Addae, Calvano, Bifulco (Juve Stabia), Novakovic, Zampano, Maiello (Frosinone)

Autoreti: 1 Luperini, Crociata (pro Ascoli), Ghiringhelli (pro Benevento), Pinato (pro Venezia), Calò, Mustaccio (pro Pordenone), Pucino, Frare (pro Virtus Entella), Veseli (pro Trapani), Benedetti (pro Livorno), Valentini, Jaroszynski (pro Crotone), Cotali (pro Cittadella)